Reservas de petróleo caem nos EUA e preço é o mais alto desde março

As reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos caíram drasticamente pela terceira semana consecutiva, assim como a gasolina e outros destilados, e empurraram os preços do ouro negro em Londres e Nova York para os maiores desde março.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte, de referência para exportações angolanas, para entrega em outubro ganhou 2,1%, para 45,43 dólares. Em Nova York, o barril de WTI para o mês de setembro subiu 2,5%, para 42,67 dólares.

As reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos caíram 4,5 milhões de barris (mb) para 514,1 mb na semana encerrada em 7 de agosto, depois de cair 18 mb nas duas semanas anteriores, de acordo com o relatório semanal do Agência de Informação de Energia (EIA) divulgada nesta quarta-feira.

Analistas esperavam queda de 2,2 milhões de barris, praticamente a metade.

As reservas estratégicas de petróleo, por sua vez, caíram 2,2 mb.

Enquanto isso, a produção de petróleo bruto dos EUA também caiu novamente, para uma média de 10,7 MB por dia (mbd).

As refinarias trabalharam com 81% da capacidade, um pouco acima da semana anterior (79,6%).

Em Cushing, Oklahoma, onde estão armazenadas as reservas de petróleo que servem de referência para o WTI cotado em Nova York, as ações subiram 1,3 MB para 53,3 MB.

Na região do Golfo do México, caíram 6,7 MB.

As exportações de petróleo bruto aumentaram de 2,82 mbd para 3,14 mbd, enquanto as importações caíram de 6,01 mbd para 5,62 mbd.

As reservas de gasolina caíram 700.000 barris, um pouco mais do que a queda de 400.000 barris esperada pelos analistas.

Os estoques de produtos destilados, como aquecimento e combustível para aviação, também caíram, 2,3 MB em comparação com um aumento previsto de 1 MB.

Os americanos consumiram em média 18,5 mbd nas últimas quatro semanas, um pequeno aumento em relação ao relatório anterior, mas uma queda de 14,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Fonte: AFP