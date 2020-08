Músico deixa legado no semba e novo álbum a editar a título póstumo

O amigo e promotor de Carlos Burity, Maló Jaime, afirmou hoje que o músico, que morreu esta manhã, foi um dos maiores artistas do semba e iria lançar um novo álbum este ano, que deverá ser editado a título póstumo

Segundo Maló Jaime, Carlos Burity, que faleceu esta manhã aos 67 anos , já tinha estado internado há um mês e estava a recuperar em casa, mas começou a sentir-se “cansado e abatido” e teve de voltar à Clínica Girassol onde acabou por morrer.

“[Carlos Buritiy] deixou um legado muito grande no semba. É um dos maiores artistas do semba em Angola”, salientou Maló Jaime que acompanhava a carreira do artista e promovia os seus espetáculos há vários anos.

Fonte: Lusa