Dwayne Johnson é pelo segundo ano consecutivo o ator mais bem pago de Hollywood

Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, é o ator mais bem pago de Hollywood pelo segundo ano seguido, de acordo com o ranking publicado pela revista Forbes. A lista é dominada por contratos bastante lucrativos da Netflix.

O ex-lutador profissional arrecadou US$ 87,5 milhões no ciclo anual fechado em junho de 2020. A cifra – um pouco menor que os US$ 89,4 milhões do ano anterior, mas bem à frente do segundo lugar Ryan Reynolds (US$ 71,5 milhões) – foi impulsionada pelo cachê de US$ 23,5 milhões pago por “Red Notice”, filme de ação da Netflix que está por vir, assim como patrocínios.

A Netflix foi responsável por mais de um quarto dos cachês recebidos pelos top 10 deste ano. Outros que se beneficiaram dos US$ 140 milhões investidos pela gigante do streaming foram Reynolds (“Esquadrão 6” e “Red Notice”), Mark Wahlberg (“Troco em Dobro”), que ficou em terceiro lugar, e Ben Affleck, em quarto (“A Última Coisa que Ele Queria”).

O criador do musical “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda, fez sua estreia na lista depois que a Disney pagou US$ 75 milhões pelos direitos de produzir um filme baseado na produção de sucesso da Broadway. A gravação oficial da performance disparou em exibições na plataforma de streaming Disney+ no mês passado.

Celebridades tradicionais como Akshay Kumar, astro de Bollywood, e Jackie Chan, lenda das artes marciais, voltaram ao ranking, assim como Will Smith e Adam Sandler. Vin Diesel, centro da sempre popular franquia “Velozes e Furiosos”, também retornou e ocupou o quinto lugar com US$ 54 milhões.

Desta vez, porém, está ausente o elenco dos filmes dos “Vingadores”, que dominou no ano anterior, já que a super popular saga da Marvel entrou em um hiato estendido.

O ranking não inclui atrizes, que estarão em uma lista separada no próximo mês.

A lista completa dos maiores salários de Hollywood:

1. Dwayne Johnson (US$ 87,5 milhões)

2. Ryan Reynolds (US$ 71,5 milhões)

3. Mark Wahlberg (US$ 58 milhões)

4. Ben Affleck (US$ 55 milhões)

5. Vin Diesel (US$ 54 milhões)

6. Akshay Kumar (US$ 48.5 milhões)

7. Lin-Manuel Miranda (US$ 45.5 milhões)

8. Will Smith (US$ 44.5 milhões)

9. Adam Sandler (US$ 41 milhões)

10. Jackie Chan (US$ 40 milhões)

Fonte: AFP