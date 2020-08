Violência na RDC deixa 128 mortos e 100.000 deslocados em 16 meses

Pelo menos 128 pessoas morreram e outras 100.000 foram deslocadas entre fevereiro de 2019 e junho de 2020 vítimas da violência intercomunitária no leste da República Democrática do Congo, de acordo com a ONU.

A Missão das Nações Unidas no Congo (Monusco) “está preocupada com o aumento da violência intercomunitária nos territórios de Fizi, Mwenga e Uvira na província de Kivu do Sul”, escreveu num comunicado.

“Pelo menos 120 mortos foram registrados entre fevereiro de 2019 e junho de 2020 nesta região, onde mais de 110.000 pessoas [foram] deslocadas por esta violência”, afirma a MONUSCO, com base numa nota de seu Escritório de Direitos Humanos (BCNUDH).

Fonte: AFP