Polícia prende pai suspeito de violar filha de 15 anos

Um cidadão de 36 anos de idade está a ser acusado de violar sexualmente a sua filha de 15 anos no município da Matala, província da Huíla.

Em declarações à imprensa hoje (sábado) no Lubango, o porta-voz do comando provincial, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, afirmou que o crime ocorreu na comuna do Micose e a denúncia foi feita pela mãe da adolescente e esposa do acusado.

“O acusado, segundo depoimentos da vítitima, agarrou a adolescente forçosamente e praticou o acto. Posteriormente colocou-se em fuga, mas foi possível a sua detenção e o mesmo já foi encaminhado ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para procedimentos legais”, explicou.

Fonte: Angop