SIC detém indivíduo foragido desde 2015

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, quinta-feira, um suposto criminoso, no município de Lucapa, província da Lunda Norte, que estava foragido desde 2015.

Segundo uma nota do SIC a que a Angop teve hoje acesso, trata-se de um cidadão da República Democrática do Congo, líder do grupo denominado “Os B-13″, acusado de envolvimento em vários crimes, com realce para homicídios, roubos e furtos em residências e via pública, assim como assaltos a mão armada.

Conforme o organismo, o cidadão em causa, na companhia de outros elementos já detidos, compunham o grupo de malfeitores que praticavam acções criminais na cidade do Dundo e nos municípios de Cambulo e Lucapa, onde foi detido.

No momento da detenção foram apreendidos em sua posse diversos meios que eram usados para o cometimento de crimes, com destaque a uma arma de fogo do tipo makarov, uma máscara de cobertura facial, um martelo e três chaves de fenda.

O cidadão em referência já foi presente ao Ministério Público para formalização da responsabilidade criminal.

Fonte: Angop