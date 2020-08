SIC desmantela rede de usurpação de residências

Ainda na quinta-feira, o SIC desmantelou, em Luanda, uma rede de usurpação de residências no Zango 5.

A acção do SIC, que resultou de denúncia do Fundo de Fomento Habitacional e do Instituto Nacional de Habitação, culminou com a detenção em flagrante delito de seis cidadãos nacionais, por estarem ilegais e não acatarem a orientação de abandono voluntário.

Durante a mesma acção foram recuperadas 25 residências, das quais 9 pertencentes ao Fundo de Fomento Habitacional e 16 ao Instituto Nacional de Habitação.

O SIC avança que está em curso a formalização do auto-de-notícia e nas próximas horas os cidadãos serão presentes ao tribunal de Viana para o devido julgamento sumário.

Fonte: Angop