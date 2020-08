Produção industrial na Alemanha e na França com forte recuperação

Em uma situação de grande instabilidade devido a surtos em diferentes partes do mundo, a indústria dos dois pesos pesados da Europa, Alemanha e França, trouxeram boas notícias nesta sexta-feira.

A produção industrial e as exportações continuaram sua recuperação em junho na Alemanha, com aumentos de 8,9% e 14,9%, respectivamente, confirmando a recuperação iniciada em maio após o colapso registrado pela pandemia, anunciou o escritório federal de estatística.

A produção industrial, que aumentou 7,4% em maio, ainda está 11,7% abaixo do nível de um ano atrás, em junho. Por outro lado, as exportações, que cresceram 9% em maio, ainda estão 9,4% abaixo do seu nível normal.

Na França, a produção industrial cresceu 12,7% em junho, embora no segundo trimestre tenha contraído 17,1%, e o déficit comercial tenha aumentado nesse período, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Instituto de Estatística (Insee).

As recuperações na Europa podem ser de curto prazo, uma vez que novos surtos em pleno verão (hemisfério norte) levaram as autoridades a reimpor medidas que haviam sido relaxadas com o objetivo de reativar as economias fortemente atingidas pela crise sanitária.

Duas escolas no norte da Alemanha tiveram que fechar depois que dois casos de COVID-19 foram detectados, após o início do ano letivo esta semana, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira.

A Alemanha anunciou na quinta-feira testes obrigatórios para aqueles que retornarem de “áreas de risco”, que incluem a maioria dos países fora da União Europeia (UE), além de algumas regiões da Bélgica e da Espanha.

Fonte: AFP