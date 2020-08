Presidente angolano destaca conquistas da Côte d’Ivoire

O Presidente da República, João Lourenço, destacou esta sexta-feira as conquistas alcançadas pela Côte d’Ivoire “no plano das políticas de estabilização e de reconstrução da economia”.

Em mensagem de felicitações a propósito dos 60 anos da independência daquele país, que hoje se assinalam, João Lourenço refere que a “Côte d’Ivoire fez um percurso com assinaláveis sucessos nessas seis décadas da sua história”, com “ganhos em variados domínios da vida nacional”.

O Chefe de Estado angolano exprime, na missiva, o desejo de reforçar as relações bilaterais, em prol do progresso e do desenvolvimento dos dois países.

Em nome do povo, do Executivo angolano e no seu próprio, João Lourenço expressa ao seu homólogo Alassane Dramane Ouattara votos de muita saúde, bem-estar pessoal e de prosperidade para o povo ivoiriense.

Fonte: Angop