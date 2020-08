Mundo supera os 19 milhões de casos de COVID-19

O mundo superou os 19 milhões de casos declarados do novo coronavírus, incluindo um milhão em quatro dias, segundo contagem da AFP, desta quinta-feira (6), com base em fontes oficiais.

Foram registados no total pelo menos 19.000.553 casos, dos quais 712.315 foram óbitos.

Mais de quatro em cada dez registos do novo coronavírus são feitos nos Estados Unidos e no Brasil, os dois países mais afetados pela pandemia com, respectivamente, um total de 4.876.790 casos (159.990 mortes) e 2.912.212 casos (98.493 mortes).

Os Estados Unidos registaram nesta quinta-feira mais de duas mil mortes em 24 horas, um número sombrio que o país não reportava em três meses.

Os país, que enfrenta uma forte recidiva da epidemia desde o fim de junho, registou 2.060 mortes nas últimas 24 horas, além de 58.000 novos casos. A última vez que o país contabilizou mais de 2.000 óbitos diários foi em 7 de maio.

O Brasil manteve nesta quinta o registo de mais de mil mortes diárias, com 1.237 óbitos e 53.139 novos casos desde quarta-feira.

O país é o mais afetado pela pandemia da América Latina e do Caribe, onde ocorre o maior número de contágios, com mais de 5.292.000 casos detectados, dos quais 211.732 são óbitos.

O México, o segundo país mais afetado da região, superou nesta quinta os 50.000 mortos e soma 462.690 casos, de acordo com dados da secretaria de Saúde.

A África, o continente menos castigado depois da Oceania, ultrapassou o milhão de casos na noite desta quinta-feira, mais da metade deles na África do Sul.

O número de contágios não reflete a cifra real de casos porque muitos países só usam os testes para rastrear ou carecem de recursos para realizar campanhas de detecção maciças.

Fonte: AFP