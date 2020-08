Moçambique regista 93 novos casos e sobe total para 2.213

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, mais 93 casos positivos, elevando o total para 2.213 e mantendo-se com 15 vítimas mortais, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

“Os casos hoje reportados encontram-se em isolamento domiciliar. Neste momento decorre o processo de mapeamento dos seus contactos”, lê-se numa nota do Ministério da Saúde distribuída hoje à comunicação social.

Os 93 novos casos, o maior número já registado em 24 horas, estão nas províncias de Maputo (25), Cabo Delgado (14), Nampula (07), Gaza (30) e Maputo Cidade (17).

“Dos 93 casos novos, 55 são do sexo masculino e 38 do sexo feminino”, lê-se ainda no comunicado.

Dos 2.213 casos já registados, 2.031 são de transmissão local e 182 são importados, havendo 827 pessoas dadas como recuperadas, 13 internados e 15 óbitos.

A maioria dos casos ativos estão na cidade e província de Maputo, com 412 e 281 pessoas infetadas, respetivamente, seguida de Cabo Delgado, com 240, e Nampula, com 208 casos.

As restantes sete províncias do país registam menos de 60 casos.

Moçambique realizou 66.542 testes de casos suspeitos, desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em 22 de março, tendo rastreado mais de 1.6 milhões de pessoas.

Um total de 26.345 pessoas suspeitas de infeção foram colocadas em quarentena domiciliária e 3.394 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, decretou, na quarta-feira, um novo estado de emergência por 30 dias a partir de sábado, prevendo durante este período o reinício faseado das atividades económicas do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa