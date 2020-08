Governante entrega aves para fomento da avicultura

Quatrocentas aves, de um total de mil para criação e fomento da avicultura, foram entregues hoje, sexta-feira, a cinco famílias rurais na localidade de Nzenza do Golungo, comuna de Cassoneca, município de Icolo e Bengo, pela governadora de Luanda, Joana Lina.

Por cada família foram entregues 40 pintos, com vista a sua criação e gerar renda económica e financeira no seio delas, visando, igualmente, a produção de alimentos em especial, carne e ovos.

Falando à Angop à margem da visita da governadora Joana Lina, o director municipal da Agricultura e Pesca, João Domingos, disse que a actividade avícola tem um papel de destaque no seio das famílias rurais e camponesas, sendo fundamental para o combate à fome e à pobreza.

“ Entre as espécies criadas na avicultura destaca-se o frango e em muito menor escala, no Icolo e Bengo, também existe a criação de aves como perus, patos, gansos, codornizes e avestruzes”, ressaltou.

Segundo o responsável, para garantir o reforço da segurança alimentar no país, o Executivo continua a gizar programas que asseguram a produção de sementes, hortícolas e a distribuição de imputs agrícolas para aumentar a produtividade no seio familiar e no sector empresarial.

Durante a visita no Icolo e Bengo, a governadora procedeu ao lançamento de uma pedra para a construção de uma escola, na sede da comuna de Cassoneca, para 12 salas de aulas.

Visitou ainda duas escolas, em construção e concluídas no Nzenza do Golungo (Cassoneca), Kaculo Kahango e KM-36, no distrito de Bela Vista, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).

O município de Icolo e Bengo, que dista a 60 quilómetros ao leste da cidade capital, Luanda, possui uma densidade populacional de 92 mil habitantes que se dedicam maioritariamente actividade agrícola e piscatória.

Fonte: Angop