Delegadas da LIMA participam por vídeo-conferência no IV congresso

Doze delegadas do Cuanza Norte participam, desde esta sexta-feira, em Ndalatando, sede da província, por vídeo-conferência, no IV Congresso da LIMA, que decorre de 7 a 8 de Agosto, em Luanda.

Segundo a secretária para a comunicação e marketing da LIMA no Cuanza Norte, Maria Isabel Mateus, o grupo residente no município do Cazengo faz parte das 20 delegadas ao evento, eleitas durante a assembleia provincial desta organização feminina, realizada em Julho último.

Esclareceu que as delegadas vão participar no evento por vídeo-conferência por estarem impossibilitadas de se deslocar à Luanda devido a cerca sanitária do município do Cazengo (Cuanza Norte) e da província de Luanda.

Adiantou que cinco delegadas dos municípios do Bolongongo, Banga, Samba Caju e Ambaca vão acompanhar o evento a partir da cidade do Uíge, devido a mesma situação do novo coronavírus.

Já as três dos municípios de Cambambe, Golungo Alto e Ngonguembo não participaram no congresso por impossibilidade de se deslocarem a Ndalatando e a Luanda, duas cidades sob cerca sanitária, pelas mesmas razões.

Durante o congresso, as participantes vão, entre outros assuntos, discutir e aprovar a proposta de revisão dos estatutos da organização e a eleição da nova presidente da LIMA, para o quadriénio 2020-2024.

Durante o fórum, estará ainda em debate o alargamento do número de membros do comité nacional da organização, que deverá passar de 251 para 302 integrantes.

Três candidatas concorrem à presidência da LIMA, com destaque para a presidente cessante, Helena Bangula, Manuela dos Prazeres e Domingas Jungule.

A província do Cuanza Norte participa, igualmente, com cinco pré-candidatas a membros do comité nacional da organização feminina da UNITA.

Fonte: Angop