Comunidade do Tanque Seco conta com cozinha comunitária

Uma cozinha comunitária começa, nesta sexta-feira, a confeccionar alimentos para 200 pessoas desfavorecidas do bairro Tanque Seco, localizado no distrito da Vila Verde, município de Belas, em Luanda.

O projecto está enquadrado no âmbito do programa do Executivo de Combate à Fome e à Pobreza.

O projecto vai beneficiar idosos, mulheres grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade em dias alternados (segundas, quartas e sextas-feiras).

A administradora distrital, Isabel Kuditema, disse à Angop que conta com o apoio de doações da administração municipal e do Governo Provincial de Luanda (GPL).

A responsável considera essencial a participação activa dos empresários e demais cidadãos no apoio dos mais vulneráveis, nesta fase marcada pelos efeitos causados pela pandemia da Covid-19.

Fonte: Angop