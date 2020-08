Novo director provincial do SIC prioriza combate à corrupção

O novo director provincial do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, sub-comissário Manuel Constantino, disse hoje, quarta-feira, nesta cidade, que vai trabalhar no sentido de esclarecer os crimes de maior realce, com destaque para a corrupção e homicídios.

Segundo o responsável, para conseguir atingir esse objectivo, espera um trabalho de equipa e a entrega de todos os quadros do sector.

Manuel Constantino referiu que, actualmente, as atenções do país estão viradas para o combate à corrupção, daí a necessidade de se encetar medidas para esclarecer esse tipo de crime, que tem ofuscado a imagem de Angola.

O sub-comissário de investigação disse, por outro lado, que Benguela é uma província complexa e que vai procurar conhecer melhor o território, no sentido de gizar políticas que permitam facilmente a inserção das forças nos locais de ocorrências criminais.

Entretanto, o delegado do MININT em Benguela, comissário Aristófanes dos Santos, pediu ao novo director dedicação e sentido de estado no cumprimento dessa missão.

Aristófanes dos Santos enfatizou que os benguelenses são exigentes na defesa e respeito dos seus direitos, por isso, disse ser necessário melhorar a segurança pública.

O novo director do SIC em Benguela que já desempenhou as mesmas funções nas províncias do Uíge e do Cuanza Norte.

Fonte: Angop