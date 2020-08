Mais um angolano infectado em Portugal

Um cidadão angolano, de 43 anos de idade, com o estatuto de não residente em Portugal, testou, nesta quinta-feira, positivo à Covid-19.

De acordo com as autoridades sanitárias portuguesas, com o novo caso aumenta para 67 o número de angolanos infectados pela pandemia em Portugal.

Destes 34 continuam activos, entre os quais 18 residentes, dez não residentes e 6 da Junta Médica.

Há ainda o registo de 30 pessoas recuperadas e três óbitos.

Portugal conta com um total de 52.061 casos confirmados da Covid-19, mais 213 face ao dia anterior, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Fonte: Angop