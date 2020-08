Empresário americano compra AS Roma por quase EUR 591 milhões

A AS Roma anunciou nesta quinta-feira um acordo entre seu proprietário, o americano James Pallotta, e Dan Friedkin, outro empresário do mesmo país, para a venda do clube por 591 milhões de euros.

“A AS Roma confirma um acordo entre a AS Roma SPV LLC, acionista majoritária da AS Roma S.p.A, e o Grupo Friedkin para a venda do clube. Os contratos foram assinados na quarta-feira à noite”, afirma o clube italiano em um comunicado.

O acordo de venda definitivo deve ser assinado até o fim do mês de agosto.

O empresário americano James Pallotta presidia a Roma desde 2012. A partir de 2014 se tornou o proprietário de 100% do clube.

O novo dono, Friedkin, tem 54 anos e seus negócios são baseados em Houston, no estado do Texas. Ele dirige uma holding que agrupa uma dezena de empresas, principalmente nas áreas de venda de automóveis e hotelaria.

De acordo com a Forbes, sua fortuna supera quatro bilhões de dólares, o que faz dele o 504º homem mais rico do mundo.

Fonte: AFP