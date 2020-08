Cooperação Portuguesa disponibiliza bolsas de estudo

A Cooperação Portuguesa anunciou, nesta quarta-feira, a abertura de um concurso para atribuição de 9 novas bolsas de estudo para a frequência de cursos de licenciatura em Portugal.

Trata-se de bolsas para as áreas de o Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Medicina e Turismo.

De acordo com uma nota a que a Angop teve acesso, os candidatos deverão encontrar os requisitos para a atribuição da bolsa de estudo e a documentação necessária no portal do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE): www.portal.inagbeangola.com.

Conforme a instituição, as candidaturas devem ser submetidas no portal do INAGBE até ao dia 10 de Agosto de 2020.

Os candidatos admitidos realizarão uma prova de entrevista, por videoconferência, nos dias 13 e 14 de Agosto.

O Programa de Bolsas de Estudo em Portugal concedidas pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. a cidadãos angolanos contempla um contingente de 21 bolsas de estudo de Licenciatura, três de Mestrado e duas de Doutoramento.

Fonte: Angop