BNA tem disponível USD 600 milhões para leilões

O Banco Nacional de Angola (BNA) prevê, para o calendário mensal de leilões de divisas, vender 600 milhões de dólares para os meses de Agosto e Setembro.

Para este mês de Agosto, o Banco Central prevê vender, em leilão, em seis temporadas, 300 milhões de dólares aos bancos comerciais.

Os outros USD 300 milhões serão vendidos no mês de Setembro, de acordo com o anúncio do BNA publicado na sua página oficial da Internet.

A cada sessão, o BNA tem divulgado o montante disponibilizado, o número de participantes, as taxas de câmbio máximas e mínimas admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão.

No mês de Julho, o BNA disponibilizou o mesmo montante de 300 milhões de dólares em leilão.

Fonte: Angop