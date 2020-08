Autoridades desaconselham consumo de peixe encontrado morto

O ministério da Agricultura e Pescas apelou hoje, em Luanda, a população a não comercializar, nem consumir, as espécies encontradas mortas ao longo da Baia de Luanda, por se desconhecerem as causas da morte.

De acordo com um comunicado do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha (INIPM), que a Angop teve acesso, no período que vai de Maio a Setembro a probabilidade de ocorrência de florescimento de microalgas é alta, podendo muitas das espécies serem produtoras de biotoxinas, com impacto para o ecossistema e a saúde humana.

Conforme o comunicado, o resultado das análises deve ser divulgado no próximo dia 12 deste mês. Neste período desaconselha-se a vender e comer o peixe morto.

Fonte: Angop