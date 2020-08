Angola com um novo recorde diário de 88 casos e Benguela entra na lista das províncias com casos

Nas ´¨últimas 24 horas, Angola registou um novo recorde diário atingindo 88 casos positivos, o maior número de casos registado num único dia desde que foi registado o primeiro caso de covid-19 no país, isso é a 21 de março do corrente ano e a província de Benguela registou o seu primeiro caso positivo, aumentando para 13 o número de províncias com casos positivos confirmados.

Segundo a diretora Nacional da Saúde Pública, Helga Freitas, que falava na habitual conferência de imprensa para a actualização dos dados sobre a covid-19, os novos infetados envolvem cidadãos cujas idades rondam entre os 2 aos 19 anos, sendo 75 são do sexo masculino e 13 são do sexo feminino, 1 é proveniente do município do Libolo (Cuanza Sul), 1 município do Cubal (Benguela) e os restantes são dos vários municípios da província de Luanda.

A diretora Nacional da Saúde Pública informou, igualmente, que nas últimas 24 horas, foram recuperados 14 pacientes e registados 2 óbitos.

“Infelizmente também temos a informar a ocorrência de 2 óbitos: 1 na província de Luanda, um angolano de 33 anos e que tinha uma comorbidade e um outro, uma angolana, na cidade do Sumbe, província do Cuanza Sul, com 35 anos também com uma comorbidade”.

Sendo assim, desde o início da pandemia em Angola já foram diagnosticadas 1.483 infeções, dos quais 64 resultaram em óbito, 520 recuperaram da doença e 899 têm o virus (ativo).

Dos ativos, dois estão em estado crítico, com ventilação mecânica invasiva assistida, 18 em estado grave, 25 moderados, quatro sintomatologia ligeira e 850 assintomáticos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já matou pelo menos 708.236 pessoas em todo o mundo desde que o vírus foi detetado na China, em dezembro, refere o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) com base em dados oficiais.