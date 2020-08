Homem entra a pé na prisão após comprar Lamborghini com fundos para a COVID-19

Ao invés de acelerar um Lamborghini Urus de 200.000 dólares, um homem do Texas chegou andando na prisão nesta terça-feira (4) por esbanjar em festas e bens de luxo 1,6 milhão de dólares de um fundo de ajuda do governo pago a empresas para mitigar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Lee Price III, de 29 anos, foi acusado de fraude após obter dois empréstimos do governo no programa de Proteção de Cheques de Pagamento, para pagar a funcionários que não tinha, informou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Ao contrário, ele gastou os recursos em bens de luxo, como um carro desportivo e um relógio Rolex, assim como em bens imóveis, uma caminhonete F-350 e milhares de dólares em clubes de striptease, segundo o comunicado.

Price obteve dois empréstimos: um para a Price Enterprises Holding, que recebeu mais de 900.000 dólares, e outro aprovado para a 713 Construction. Os funcionários da empresa não receberam o dinheiro e “a pessoa que aparece como CEO na solicitação do empréstimo da 713 Construction morreu em abril de 2020, um mês antes do momento em que o pedido foi apresentado”, destacaram as autoridades.

Em um caso similar, na semana passada um homem foi preso na Flórida por usar dinheiro destinado a aliviar os afetados pela pandemia para comprar um carro desportivo Lamborghini Huracán por 318.000 dólares, entre outros bens de luxo.

David Hines, morador de Miami também de 29 anos, obteve 3,9 milhões de dólares de um fundo federal criado para ajudar pequenas empresas a pagar salários e superar as vicissitudes impostas pela pandemia de COVID-19.

O Congresso americano aprovou o programa de empréstimos (PPP) no fim de março para ajudar pequenas e médias empresas a sobreviver à pandemia do novo coronavírus.

Fonte: AFP