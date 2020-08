EMIS denuncia falsa página de apoio a serviço multicaixa

A Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) denuncia a existência nas redes sociais de uma falsa página de apoio ao serviço Multicaixa Express com o nome “Multicaixa Express Angola”, pelo que adverte a sociedade no sentido de não aderir ao mesmo.

Numa nota de imprensa a que a Angop teve hoje acesso, a EMIS nega ter qualquer serviço online de apoio aos utentes da rede Multicaixa.

Segundo o documento, na página em referência, os autores dizem prestar informações sobre tal serviço, oferecendo apoio aos interessados em aderir ao mesmo, com o objectivo de apoderarem-se do número de telefone, do PIN do cartão e do código de activação e, com isso, burlar o cidadão desprevenido.

Face a esta situação, a EMIS esclarece que a sua linha de apoio aos serviços Multicaixa utiliza exclusivamente os telefones 923 168 840 e 222 641840, em complemento das linhas de apoio dos bancos emissores de cartão multicaixa.

Recomenda aos cidadãos a nunca partilhar com terceiros o PIN do seu Multicaixa Express, nem os códigos de activação recebidos por SMS.