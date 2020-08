Transportes faz inquérito sobre importação de peças automóveis

O Ministério dos Transportes (Mintrans) está a aferir, por via de um inquérito popular, como os utentes adquirem as peças de reposição de meios rodoviários, com o propósito de melhorar a actividade em Angola.

De acordo com uma nota a que a Angop teve acesso, o inquérito lançado na última semana, sobre a actividade de importação, comércio, assistência técnica de equipamentos rodoviários, está a ser feito via online.

O mesmo, dá sequência ao Decreto Presidencial nr. 155/20, de 1 de Junho, que aprova o regulamento sobre a actividade de importação, assistência técnica a equipamentos rodoviários no país.

Este diploma, que revoga o anterior nr 62/14, de 12 de Março, busca pela simplificação do processo de obtenção da certidão de importação, comércio e assistência técnica a equipamentos rodoviários, reduzindo o excesso de requisitos e documentos instrutivos.

O Decreto Presidencial justifica também a necessidade de se estabelecer regras para a comercialização de veículos novos e usados, com vista a melhorar o desempenho deste mercado, garantir maior rigor e qualidade no exercício desta actividade, bem como a garantia de segurança dos veículos.

Entre outras questões, o inquérito do Mintrans consta perguntas relacionadas com o ano de importação da viatura, local para a assistência técnica, razão da escolha do local para assistência, quem adquiriu as peças de reposição.

Custo da primeira revisão, equipamentos mais comprados, preços, são outras perguntas abertas constantes no inquérito.

Fonte: Angop