SIC detém falso agente da Polícia Nacional

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, um cidadão por se fazer passar por agente da Polícia Nacional e dos serviços de inteligência.

Segundo uma nota do SIC a que a Angop teve acesso, nesta segunda-feira, em posse do cidadão em causa foram encontrados cinco passes de serviço do SIC, PN e dos serviços de inteligência.

O detido tinha ainda em sua posse um rádio de comunicação e uma pistola de brinquedo, cor preta.

Conforme o SIC, o cidadão afirmou nunca ter sido militar e os referidos passes foram obtidos por intermédio de um cidadão no município do Cazenga, a troco do pagamento de 50 mil kwanzas.

Alegou que usava os referidos passes para intimidar às pessoas, facilitação na circulação na via pública e acesso locais de interesse, entre os quais esquadras policiais.

Ainda no final de semana, o SIC deteve, em flagrante delito, na Vila Alice, cidade de Luanda, dois cidadãos nacionais pelos crimes de burla e associação criminosa.

Os referidos cidadãos estão envolvidos num esquema de recepção documentos com promessas de ingressos nos órgãos executivos do Ministério do Interior (Minint).

Com os mesmos foram encontrados 11 processos individuais e 200 mil kwanzas recolhidos de diferentes pessoas que pretendiam ingressar nos diversos órgãos centrais do Minint.

O SIC adianta que alegaram já terem recebido 56 processos para o enquadramento através do processo de transição a partir das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O SIC apela os cidadãos a optarem pela via legal e adequada para o ingresso em qualquer emprego e não cederem a promessas enganosas.

Fonte: Angop