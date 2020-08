Polícia sul-africana apreende 1.150 cápsulas de heroína perto de Moçambique

A Polícia da África do Sul (SAPS, na sigla em inglês) apreendeu 1.150 cápsulas de heroína com um valor estimado de 34 mil rands (1.671.48 euros), em Durban, capital da província do KwaZulu-Natal, vizinha a Moçambique, foi hoje anunciado.

O comissário provincial da polícia sul-africana no KwaZulu-Natal, Khombinkosi Jula, disse, em comunicado divulgado hoje no sítio oficial de internet da SAPS, que a droga foi apreendida num assentamento informal em Bayview, oeste de Durban.

“Ontem, 3 de agosto de 2020, os agentes da polícia abordaram um homem de 26 anos após investigações sobre atividades com droga na área de Bayview”, refere a nota.

Fonte: Lusa