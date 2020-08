Duas explosões no porto de Beirute com dezenas de feridos, segundo fonte da segurança

Duas fortes explosões abalaram hoje a zona do porto da capital do Líbano, Beirute, causando dezenas de feridos, segundo uma fonte da segurança e correspondentes da agência France-Presse no local.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP) indicou que uma forte explosão ocorrida em Beirute feriu várias pessoas e causou danos generalizados.

Segundo a AP, a explosão ocorrida hoje à tarde partiu janelas a quilómetros de distância. Algumas emissoras de televisão locais indicaram que a explosão ocorreu no porto de Beirute, numa área onde estava armazenado fogo de artifício.

São visíveis nuvens de fumo laranja sobre a cidade e os ‘media’ locais já transmitiram imagens de pessoas presas em escombros, algumas cobertas de sangue, segundo a AFP.

Um repórter fotográfico da AP viu pessoas feridas no chão perto do porto de Beirute e destruição generalizadas no centro da cidade.

A zona do porto foi fechada pelas forças de segurança, que apenas deixam passar a defesa civil, ambulâncias e viaturas dos bombeiros.

As circunstâncias e pormenores da explosão continuam a ser desconhecidos, indicou a AFP, cujos correspondentes viram habitantes feridos a deslocarem-se para hospitais, assim como viaturas abandonadas nas ruas, com os airbags inflados.

O Líbano enfrenta a sua pior crise económica das últimas décadas, marcada por uma desvalorização da moeda sem precedentes, uma hiperinflação, despedimentos em massa e restrições bancárias, que alimenta há vários meses a agitação social.

Fonte: Lusa