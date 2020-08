Angola regista 64 casos, 27 recuperados e um óbito

Sessenta e quatro casos positivos, um óbito e 27 pacientes recuperados foram registados nas últimas 24 horas pelas autoridades sanitárias angolanas.

Segundo a directora Nacional da Saúde Pública, Helga Freitas, que fazia a actualização de dados, entre os novos casos estão 58 em Luanda, quatro no Zaire, um no Bié e igual número no Cunene.

Conforme a responsável, trata-se de pacientes com idades compreendidas entre os três 3 aos 78 anos.

Na lista, avançou, estão 53 pacientes do sexo masculino.

No total, o país tem um acumulado de 1.344 casos positivos, com 59 óbitos, 503 recuperados e 688 activos.

Dos activos, quatro estão em estado crítico, 18 em estado grave e 760 assintomáticos.

Fonte: Angop