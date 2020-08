UNITA quer maior fiscalização do PIIM

As acções em curso no quadro do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) devem merecer maior fiscalização da sociedade civil, defendeu, nesta segunda-feira, o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior.

Em conferência de imprensa, na conclusão da visita de três dias a esta região centro do país, disse que o facto de o programa não ter sido aprovado pela Assembleia Nacional, deve merecer um acompanhamento rigoroso por parte dos cidadãos.

Segundo o político, é necessário verificar se as empresas construtoras cumprem com os prazos de execução dos diferentes projectos, bem como a qualidade dos mesmos.

Até Junho deste ano, o Governo Provincial do Bié confirmou o desembolso financeiro de Akz 2.620.121.458,62, que incidiram sobre 82 projectos sócio-económicos, dos 155 tutelados pela província.

Muitos dos projectos registam já uma execução física na ordem dos 70 por cento, destacando-se a construção de 50 escolas, 20 unidades sanitárias e a reabilitação e terraplanagem de 800 quilómetros, em nove municípios.

Por outro lado, na província de Malanje, por ocasião do três de Agosto, aniversário do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, o secretário-geral adjunto deste partido, Virgílio Samussongo, aconselhou os cidadãos a se unirem em torno da luta contra a Covid-19 para se evitar o alastramento da doença na região.

Essa luta, segundo o político, passa essencialmente pelo cumprimento rigoroso das medidas de biossegurança, sobretudo a lavagem regular das mãos com água e sabão, bem como o uso de máscaras faciais.

