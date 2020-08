Três mil famílias beneficiam de água potável

Pelo menos três mil famílias da localidade de Calapo (comuna do Lucusse), província do Moxico, beneficiaram este sábado de água potável, com a reinauguração de um sistema de captação e distribuição desse precioso líquido.

Construído no âmbito do Programa de Desenvolvimento Local de Combate à Pobreza, o projecto comporta dois chafarizes e um balneário público com 27 torneiras.

Sem avançar o valor investido no projecto, o administrador municipal do Moxico, Victor Pedro, apelou a população no sentido de cuidar do equipamento e racionalizar o consumo da água.

Por seu turno, o regedor da localidade, Francisco Calapo, enalteceu a construção do sistema, por aliviar os habitantes a percorrer longas distancias a busca do precioso líquido.

A regedoria de Calapo dista a 133 quilómetros a sul da cidade do Luena.

