Presidente da UNITA trabalha no Bié

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, trabalhou hoje (domingo) na aldeia de Lopitanga, município do Andulo (Bié), no quadro do cumprimento de um programa de homenagem ao líder fundador desse partido, Jonas Savimbi.

No Bié, desde sábado a noite para uma visita de trabalho de 48 horas, Adalberto Costa Júnior prevê dar uma conferência de imprensa aos órgãos de Comunicação Social locais, na segunda-feira, a tarde.

Ao chegar ao Bié, o político disse à imprensa que a Covid-19 é um problema que não deve parar a realização do país, apesar de ser de opinião de que “deve-se proteger as empresas, funcionários e cidadãos e evitar-se crise de grande amplitude nacional”.

Segundo uma nota do secretariado do comité provincial desse partido no Bié, a que a ANGOP teve acesso, a deslocação de Adalberto Costa Júnior ocorre mediante autorização da Comissão Multissectorial de Prevenção e Combate à Covid-19 e respeita todas as medidas recomendadas pela OMS e pelas autoridades sanitárias do país.

Fonte: Angop