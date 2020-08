Ministro da Economia e Planeamento reúne-se com AJECO

O ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, reuniu-se hoje (domingo), em Luanda, com a direcção executiva da Associação dos Jornalistas Económicos (AJECO), com quem abordou aspectos ligados ao fortalecimento da parceria institucional.

No encontro, as partes sublinharam a necessidade da elaboração de um memorando de entendimento para a formação dos jornalistas que tratam de matérias de natureza económica.

Na reunião, que contou com a participação do presidente de mesa da Assembleia Geral, António Bragança, do secretário-geral, João Joaquim e do membro da direcção executiva, Mateus Cavumbo, os interlocutores concluíram ser necessária também a criação de uma plataforma digital para jornalistas económicos.

Para incentivar a classe ao exercício de um jornalismo mais apurado, entendem igualmente ter chegado o momento da reactivação do “Prémio de Jornalismo Económico”, iniciativa que era patrocinada pelas “Moagens Kianda”.

A AJECO foi criada a 12 de Agosto de 1996, com o objectivo incentivar e apoiar o exercício de um jornalismo de excelência.

Fonte: Angop