México tem novo recorde diário de contágios por covid-19

Pelo segundo dia consecutivo, o México registou neste sábado (1) um novo máximo de casos positivos de covid-19, com 9.556 em 24 horas, segundo cifras da secretaria federal de Saúde.

O total de contágios no país chegou a 434.193, enquanto o de mortos alcançou 47.472, dos quais 764 foram reportados nas últimas 24 horas.

Na sexta-feira, o México registou 8.458 novos casos positivos, o recorde anterior de contágios diários.

Este aumento é “congruente” com o platô observado no avanço da epidemia no México, disse em coletiva de imprensa José Luis Alomía, diretor de epidemiologia de Saúde.

Ao contrário, regista-se uma queda no número de mortos em comparação com semanas anteriores, segundo o funcionário.

Os números de mortes e novos contágios que o México regista a cada dia não ocorrem necessariamente nas 24 horas prévias, pois podem ocorrer atrasos de dias para confirmar os casos, segundo as autoridades de saúde.

O México, com 128,8 milhões de habitantes, é o terceiro país com mais mortes, após superar o Reino Unido na quinta-feira.

Mas em estimativas de mortos por milhão de habitantes, o país regista a proporção de 362,1, inferior à taxa de vários países europeus e alguns latino-americanos.

