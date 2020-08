Mais 63 infetados e um morto em Cabo Verde nas últimas 24 horas

Cabo Verde registou mais 63 pessoas infetadas com covid-19 em três ilhas do arquipélago nas últimas 24 horas, elevando o acumulado a 2.547 casos, com mais um óbito desde sábado, anunciaram as autoridades de saúde.

Em comunicado, o Ministério da Saúde de Cabo Verde refere que foram processadas desde sábado, nos laboratórios de virologia do país, 469 amostras, sendo que 42 deram resultado positivo para o novo coronavírus na Praia, bem como em Santa Cruz (03), Tarrafal (02), Santa Catarina (01), São Miguel (01) e São Salvador do Mundo (01), todos na ilha de Santiago.

Amostras do município de Ribeira Brava (01), na ilha de São Nicolau, e da ilha do Sal (12) deram igualmente resultado positivo para covid-19.

Nas últimas 24 horas foram ainda dados como recuperados 23 infetados, pelo que permanecem ativos em Cabo Verde 661 casos.

O acumulado desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro infetado com covid-19 no arquipélago, passa a ser de 2.547, com 1.860 recuperados, 24 óbitos (mais um face a sábado) e dois estrangeiros transferidos para os países de origem.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 685 mil mortos e infetou mais de 17,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa