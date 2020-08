Comissão Provincial do Bié reitera reforço da prevenção

A Comissão Provincial de Combate à Covid-19 reiterou, neste sábado, a necessidade da população manter-se calma face ao registo do primeiro caso positivo da pandemia no Bié.

Em nota a que a Angop teve acesso, a comissão exorta ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19, com realce ao uso de máscaras em locais públicos.

O caso positivo reportado no Bié envolve um cidadão que violou a cerca sanitária e refugiou-se no município do Cunhinga, cerca de 30 quilómetros do Cuito (capital provincial).

Conforme a comissão, para domingo está previsto mais esclarecimentos a volta do caso.

Com o caso deste sábado, o Bié tornou-se na 11 província a registar casos positivos de Covid-19 no país.

Fonte: Angop