Novo sistema de água de Ndalatando orçado em mais de USD 22 milhões

Vinte e dois milhões 656 mil 856 dólares constitui o valor aplicado pelo governo na execução do projecto de construção do novo sistema de abastecimento de água potável à cidade de Ndalatando (capital do Cuanza Norte), captado a 36 quilómetros, a partir do rio Lucala, no âmbito do Programa de Investimentos Público (PIP) do Ministério de Energia e Águas.

O lançamento da pedra para a construção do equipamento decorreu, neste sábado, na vila de Lucala, sob orientação do governador da província do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho.

O projecto, inicialmente inscrito no Programa de Investimentos Público (PIP) do Ministério de Energia e Águas para o ano 2019, está a cargo da empreiteira chinesa QINGDAO Installation Co.Ltd, e foi co-financiado pelo Banco Mundial.

A construção do projecto do novo sistema de abastecimento de água do rio Lucala está a ser executada em dois anos e seis meses, além dos oito meses consumidos pelo empreiteiro para a concepção do projecto.

O equipamento projectado para um caudal de água com mais de 12. 500 metros cúbicos/dia, prevê beneficiar 214 mil pessoas, dos quais 182 mil, em Ndalatando, 21.500, na vila de Lucala e 10.500 ao longo da conduta principal.

O sistema compreende a construção da captação de água com capacidade de 660 metros cúbicos/hora, conduta elevatória de água bruta, em ferro fundido DN 600 C30, numa extensão de 1. 516 metros, desde a captação de água até à Estação de Tratamento de Água (ETA).

Além da estação de tratamento de água dimensionada para 625 metros cúbicos/hora, o novo sistema inclui reservatório de água tratada com 3.500 metros cúbicos e estação elevatória com capacidade de 594 metros cúbicos/hora.

Consta ainda do projecto a construção de uma conduta elevatória de água tratada, em ferro fundido DN 500 C30, numa extensão de 33. 565 metros, desde a estação de tratamento de água até ao reservatório RT4, apoiado com 2.500 metros cúbicos, e outras condutas que irão interligar ao reservatório central existente na cidade de Ndalatando para posterior distribuição.

Após a conclusão das obras de reforço, o novo sistema de água do rio Lucala, terá capacidade de produção de 16. 018 metros cúbicos/dia, mais 12.500 metros cúbicos/dia, em relação aos actuais 3.518 metros cúbicos produzidos diariamente pelo sistema de captação do rio Mucari.

O sistema prevê um aumento da capacidade de reserva de 12.200 metros cúbicos de água, mais 7.200 metros cúbicos, em relação aos 5.000 metros cúbicos do actual sistema do Mucari.

O actual sistema de distribuição de água de Ndalatando tem 135 quilómetros de extensão, 15.000 ligações construídas e beneficia 80 mil pessoas. O novo sistema de águas prevê beneficiar mais 134 mil pessoas, perfazendo um total de 214 mil pessoas.

No âmbito do Projecto de Desenvolvimento Institucional do Sector das Águas (PDISA-2), estão ainda previstos, em Ndalatando, a construção e reforço da capacidade do sistema do Mucari para 3.600 metros cúbicos/dia, e 15 mil ligações domiciliárias.

Com a construção do novo sistema de água pretende-se triplicar a capacidade do actual sistema de fornecimento do líquido preciso à cidade de Ndalatando, cuja infra-estrutura se mostra incompatível com a actual demanda de consumo.

A distribuição de água potável à cidade capital da província, foi reforçada em Junho último, com a entrada em funcionamento de um novo sistema de captação instalado no Morro da Santa Isabel, arredores de Ndalatando, com capacidade de armazenar 400 metros cúbicos de água, para o reaproveitamento do remanescente da fonte da nascente daquela montanha, e duas girafas para abastecer camiões cisternas.

O mesmo reforça o abastecimento de água a cerca de 10 mil habitantes dos bairros Miradouro, Catome de Cima e Baixo, São Filipe, Sassa e Quem me Ama. A infra-estrutura junta-se aos dois instalados no rio Mucari e Monte Redondo (este inoperante).

Além desse sistema, a cidade conta ainda com vários furos artesianos recentemente abertos nos bairros Mesquita, Vieta, Miradouro e Catome de Cima, no âmbito do reforço da capacidade de distribuição de água a população.

A cidade de Ndalatando é abastecida por um sistema de água captado a 17 quilómetros a partir do rio mucari, inaugurado em 2011 e dotado de um reservatório de 500 metros cúbicos e 50 quilómetros de tubagem, mas que tem se revelado insuficiente para atender a actual demanda de consumo da população local.

O referido sistema conta ainda com mais de mil ligações domiciliares no casco urbano e mais de 100 chafarizes instalados na periferia da cidade, na sua maioria inoperantes devido à fraca capacidade do sistema.

O acto de lançamento do projecto foi presenciado pelo secretário de Estado das Águas, Lucrécio Costa, em representação do ministro de tutela, João Baptista Borges.

A cidade de Ndalatando, capital da província do Cuanza Note, é habitada por mais de 400 mil habitantes.

