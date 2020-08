Nave da SpaceX está pronta para voltar à Terra

A escotilha da cápsula da SpaceX foi fechada neste sábado (1) com vistas ao retorno para a Terra de dois astronautas americanos que permaneceram dois meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), informou a Nasa.

“A escotilha da Crew Dragon foi selada com vistas à sua partida”, tuitou a agência espacial americana.

A nave trazendo Bob Behnken e Doug Hurley deve ser despressurizada. Sua ativação permanece prevista para as 23H34 GMT e seu pouso no mar deverá ocorrer no domingo às 18H41 GMT no Golfo do México.

Fonte: AFP