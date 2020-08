Malanje com 4 casos suspeitos

Quatro pessoas suspeitas da Covid-19, a nível da província de Malanje, testaram reactivo a IGM, aguardando pela confirmação dos resultados nos próximos dias, informou (hoje) o director do Gabinete Provincial da Saúde, Avantino Sebastião.

Estes casos resultaram dos 500 testes realizados a pacientes com patologias de risco, técnicos de saúde e profissionais de saúde submetidos a testes dessa pandemia, durante o mês de Julho, tendo as amostras sido enviadas para o laboratório de referência, em Luanda.

Avantino Sebastião prestou essa infoemação durante uma campanha de sensibilização nos mercados informais e outros locais de grandes concentrações populacionais da cidade de Malanje, promovida pela Comissão Provincial de Resposta à Covid-19.

O responsável lembrou que o último caso reactivo é de uma paciente de 20 anos de idade proveniente do município de Xá-muteba, província da Lunda Norte e que chegou a falecer no na última quarta-feira, no Hospital Provincial Materno-infantil com complicações pós-parto de gémeos, associadas à problemas de insuficiência respiratória.

Em função deste caso, esclareceu director do Gabinete Provincial da Saúde de Malanje, 20 técnicos do sector que mantiveram contacto com a jovem se encontram em quarentena institucional e serão testados dentro de sete dias.



Por outro lado, informou que o Gabinete Provincial da Saúde monitora 15 cidadãos nacionais em quarentena domiciliar, maior parte dos quais por violação da cerca sanitária.

Avantino Sebastião disse, entretanto, estarem a reforçar as acções de vigilância nos postos de controlo sanitário da província, paralelamente as testagens dos grupos de risco, com vista a se evitar a propagação da doença.

Por sua vez, o vice-governador de Malanje para os sectores Político, Económico e Social, Domingos Eduardo, que liderou a equipa de sensibilização, repudiou a postura negligente de muitos cidadãos nos mercados informais, que fazem o uso incorrecto de máscaras e não cumprem com o distanciamento físico.

Sublinhou, por isso, a necessidade de os cidadãos tomarem cada vez mais consciência da letalidade da doença, sendo mais responsáveis e redobrar as medidas preventivas, tendo em conta que Malanje está entre duas províncias com casos positivos de covid-19: Lunda Norte e Cuanza Norte.

A campanha de sensibilização decorreu nos mercados da Xawande e do bairro Carreira de Tiro, peixarias e outros pontos de convergência de cidadãos, nos quais, constatou-se pessoas a fazer o uso incorrecto de máscaras e outras formas de violação das medidas de biossegurança.

Fonte: Angop