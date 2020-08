Luanda quer mais receitas dos municípios e melhor serviços de fiscalização

A governadora da província de Luanda, Joana Lina, orientou, nesta sexta-feira, os administradores municipais a se envolverem mais no sentido de melhorar a actuação dos dos serviços de fiscalização e serem mais rigorosos na arrecadação de receitas.

A governante fez esse pronunciamento quando intervinha na cerimónia de abertura da 4ª sessão ordinária do Governo Provincial de Luanda (GPL), tendo defendido a necessidade de se criar normas mais actuais para regular o trabalho da área de fiscalização.

Recomendou os gabinetes Jurídico e de Inspecção do GPL para criar de imediato uma norma que ajude a regular a actividade dos agentes de fiscalização.

Em declarações à Angop, o secretário-geral do GPL, Adriano Mangovo, disse que os participantes foram recomendado a orientar os fiscais a agir de acordo com a legislação em vigor no país.

Informou que os membros do conselho foram ainda exortados a serem mais rigorosos no processo de arrecadação financeira nos municípios, para aumentar nas receitas do GPL.

No encontro, os participantes analisaram o processo de arrecadação de receitas na província de Luanda no segundo trimestre deste ano, debateram a situação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), a emissão de multas, entre outros assuntos.

Fonte: Angop