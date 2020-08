Irão prende chefe de um ‘grupo terrorista’ com base nos Estados Unidos

O Irão declarou, neste sábado (1), que prendeu o líder de um grupo acusado pela República Islâmica de estar por trás de um ataque realizado na cidade de Shiraz (sudoeste) em 2008, que deixou 14 mortos.

“Jamshid Sharmahd, chefe do grupo terrorista Tondar [com base] nos Estados Unidos […], está agora entre as poderosas mãos” dos agentes dos serviços de inteligência iranianos, informou a televisão estatal, que cita um comunicado do Ministério da Inteligência.

O texto não forneceu detalhes da operação que levou à prisão de Sharmahd.

Tondar (“Trovão” em persa), também chamada de Associação Monárquica do Irão (Anjoman Padechahi-e Iran), é um grupo que deseja derrubar a República Islâmica e instaurar uma monarquia semelhante à de Ciro, o Grande.

O grupo critica abertamente o Corão e se opõe às reivindicações do príncipe Réza Pahlavi, filho mais velho do xá do Irão.

Fonte: AFP