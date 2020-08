Governo mantém empregos no grupo Media Nova

O Governo vai manter os postos de trabalho no jornal O País, na Rádio Mais e TV Zimbo, órgãos do grupo Média Nova que passaram, esta semana, para a gestão do Estado.

A afirmação foi feita sexta-feira, pelo ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, que prometeu manter a linha editorial dessas empresas, apesar do novo contexto.



Conforme o governante, que falava à margem de um encontro com a direcção do grupo Media Nova, não haverá interferências na linha editorial, porque o Estado pretende manter a pluralidade e diversidade da informação no país.



Manuel Homem disse estarem criadas as condições para que a normalidade das empresas do grupo se mantenha, tendo anunciado a pretensão da venda das mesmas ao sector privado, via concurso público.



A TV Zimbo, Rádio Mais e o jornal O País foram entregues ao Estado angolano, no âmbito do processo de recuperação de activos criados com fundos públicos, segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República (PGR).



O Serviço Nacional de Recuperação de Activos promoveu a entrega das empresas privadas Media Nova S.A e TV Zimbo Teledifusão S.A. ao Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social.



A acção insere-se na estratégia do Governo de luta contra a corrupção.

Fonte: Lusa