Governo amplia fornecimento de água para Luanda com mais 80 mil metros cúbicos dia

As obras de construção da nova estação de captação e tratamento de água de Quifangondo, em Luanda, poderão estar concluídas até ao final deste ano, informou nesta sexta-feira o ministro de Energia e Águas, João Baptista Borges.

Em declarações à imprensa, no final da III reunião ordinária do Conselho Nacional de Águas, João Baptista Borges disse que a nova estação, com captação a partir do rio Bengo, terá a capacidade de fornecer mais de 80 mil metros cúbicos por dia à capital angolana.

O ministro afirmou que a infraestrutura vai reforçar o fornecimento de água potável a zonas como a centralidade do Sequele, Cazenga e Mulenvos.

Informou estar também em construção, em Luanda, o novo canal de captação de água do Cassaque, a partir do rio Cuanza, ligando à estação Luanda Sudeste, mediante condutas enterradas, para garantir mais água à zona sul de Luanda.

Explicou que a construção de um novo canal justifica-se pelo facto de o actual ser a céu aberto, próximo de habitações, e, por isso, susceptível à contaminação.

João Baptista Borges prevê também para este ano a conclusão do projecto de aumento da capacidade de aprovisionamento de água na zona do Benfica, onde foram construídos dois tanques para melhorar o abastecimento a Talatona e a zona sul da capital.

Salientou que no quadro dos esforços para conter a propagação da Covid-19 a prioridade terá sido o fornecimento por cisternas a zonas periféricas sem rede, como o Sambizanga, Cazenga, Golfo e Viana, e a reparação de avarias na rede de distribuição no Zango e no Km 9, ambas em Viana.

