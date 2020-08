Cabo-verdiano que furou a cerca sanitária de Luanda evacuado para um Hospital

O paciente com Covid-19 no município do Cuango, província da Lunda Norte, foi nesta sexta-feira evacuado da sua residência para um hospital de referência na circunscrição, para a devida assistência médica e medicamentosa.

Trata-se de um cidadão de nacionalidade cabo-verdiana, de 43 anos de idade, que decidiu furar, segunda-feira, 27, a cerca sanitária de Luanda, com destino à província da Lunda Norte, sem aguardar a confirmação da testagem molecular, depois de ter sido submetido a um teste rápido cujo resultado foi positivo.

Segundo a porta-voz da Comissão Multissectorial de Resposta à Pandemia, Filomena Simão, a evacuação do paciente, para uma unidade de referência, preparada para o tratamento de pacientes com quadro clínico leve, visa assegurar o controlo do doente, evitando qualquer tentativa de fuga.

Acrescentou que a residência do paciente não oferece condições para que os médicos prestem assistência com eficácia, daí a sua evacuação. Informou que a comissão começou a rastrear os contactos deste caso e nos próximos dias serão submetidos a testagem rápida.

Fonte: Angop