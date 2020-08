Angola regista mais 16 casos, 2 óbitos e sobe para 11 as províncias com casos positivos

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 16 casos positivos sendo 14 em Luanda, 1 no Soyo (Zaire), 1 no município do Cunhinga (Bié), o primeiro caso registado naquela província que entra assim na lista das províncias com casos positivos que soma já 11 entre os quais: Luanda (epicentro da pandemia), Bié, Bengo, Cabinda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene Lunda Norte, Moxico, Uíge e Zaire.

Foram igualmente registados 2 óbitos e 23 recuperados segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19.

De acordo com o governante, o caso do Soyo envolve igualmente um trabalhador da Base do Kwanda, o que perfaz 5 casos na província do Zaire. Franco Mufinda informou ainda que durante o rastreio, foram detetados 22 casos reativos entre os 808 trabalhadores que se encontram sob cerca sanitária na base.

Os óbitos, segundo o responsável, são referentes a um paciente de 16 anos de idade, do sexo feminino, acometido com doença respiratória descompensada, além da Covid-19, e de um indivíduo do sexo masculino de 69 anos, igualmente com doença respiratória aguda, a que se associa a Covid-19.

No total, o país conta agora com 1.164 casos positivos (+16), 54 óbitos (+2), 460 recuperados (+23) e 650 ativos (-9).

A nível global, a pandemia de covid-19 já matou pelo menos 680.014 pessoas em todo o mundo e infetou 17.638.510 desde dezembro, refere o último balanço feito pela Agência France-Presse (AFP) com base em dados oficiais.