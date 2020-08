Angola cilindra no 2º dia das Olimpiadas

A Selecção Nacional de Xadrez foi imperial na tripla jornada do segundo dia das Olimpiadas Mundiais, que decorre em sistema online, aos vencer respectivamente, neste sábado, a Libéria, o Ghana e o Porto Rico.

Para a 4ª jornada do grupo – 4 desta segunda fase do evento (Angola foi dispensada da primeira por força do ranking), a selecção despachou a Libéria por 6-0. Voltou a triunfar na 5ª ronda diante do Ghana (3,5 -2,5) e na 6ª frente ao Porto Rico (3,5 – 2,5).

Após vitórias em seis jornadas decorridas, Angola, que tem a Federação da modalidade como palco dos jogos, deve confirmar a sua qualificação à fase seguinte domingo, quando defrontar o Haity (7ª jornada às 15h00), o Togo (8ª/16h00) e a Palestina (9ª/17h00).

Esta competição, organizada pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE), decorre em sistema online pela primeira vez no seu histórico, devido a propagação da pandemia da covid -19.

A selecção é composta por: João Júlio (capitão), Sérgio Miguel (Mestre Internacional – MI do ASA), David Silva (MI – Escola de Mestres João Francisco), Esperança Caxita (MI – 1.º de Agosto), Ednásia Júnior (MI – Escola Macov), Lutuima Amaro (Candidato a Mestre – Escola Macov) e Jemima Paulo (Candidata a Mestre – Academia Ditrov).

Suplentes: Irineia Gabriel (capitã), Manuel Alberto (Mestre Fide – Escola João Júlio), Vanderson Dias (Especialista Nacional – Progresso Sambizanga), Delfina João (Candidata a Meste – Progresso Sambizanga), Luzia Píres (MI – 1.º de Agosto), Domingos Júnior (Mestre Fide – Escola Macov) e Renelsa António (Candidata a mestre – Escola Rene Castilo do Cunene).

Fonte: Angop