África do Sul já tem mais de meio milhão de infetados

A África do Sul ultrapassou os 500 mil casos de infeção por covid-19, o que representa mais de metade de todos os casos confirmados no continente africano, foi hoje anunciado.

De acordo com o ministro sul-africano da Saúde, Zwelini Mkhize, hoje foram confirmados 10.107 novos casos de infeção com o novo coronavírus, totalizando agora 503.209, incluindo mais de 8.100 mortes.

Com uma população de cerca de 58 milhões de habitantes, a África do Sul é o quinto país, a nível global, com mais casos confirmados, depois dos Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia.

Mais de 35% dos casos confirmados ocorreram na província de Gauteng, que inclui as cidades de Joanesburgo e Pretória.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 680 mil mortos e infetou mais de 17,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.737 pessoas das 51.310 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Em África, há 19.650 mortos confirmados em mais de 927 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.

