Abertas actividades das festas da Senhora do Monte

Uma missa de acção de graças marcou este sábado, no Lubango, a abertura do programa religioso da tradicional festa da Nossa Senhora do Monte, na província da Huíla.

Para não quebrar uma tradição iniciada em 1902, as comemorações obedecem, este ano, a um programa especial adaptado às circunstâncias do contexto, face a pandemia da covid-19 que se regista no país e no mundo, referiu o padre Francisco Artur.

A decorrer até 15 deste mês sob o lema “Com a Nossa Senhora do Monte, somos todos irmãos”, o programa reserva para o último dia a procissão de velas, ponto mais alto das festividades.

Fonte: Angop