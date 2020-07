Vídeo: Táxi perde os travões e atropela 12 pessoas no desvio do Zango

O acidente aconteceu por volta das 7h30 quando uma viatura que fazia serviço de táxi no sentido Benfica/Cacuaco perdeu os travões e foi ao encontro de um grupo de cidadãos.

Na sequência do atropelamento, duas pessoas morreram no local e outras 10 ficaram feridas e foram levadas com gravidade para o Hospital Municipal do Zango e o Hospital Geral de Luanda, onde acabou por falecer a terceira vítima.

As três vítimas mortais são um homem e duas mulheres, que exerciam a venda de roupas usadas, no largo do desvio do Zango, junto a uma grande superfície comercial.