União Europeia doa 20 milhões de euros adicionais a Angola

O embaixador cessante da União Europeia em Angola anunciou hoje um apoio adicional de 20 milhões de euros, no âmbito das medidas de alívio do impacto da covid-19, que o Governo poderá aplicar numa área à sua escolha.

O anúncio foi feito por Tomas Ulciny, que terminou o seu mandato de quatro anos em Angola e hoje se despediu do Presidente angolano, João Lourenço, no Palácio Presidencial, em Luanda.

“Angola faz parte do nosso programa de apoio orçamental e a União Europeia tem um pacote de 20 milhões de euros adicionais para uma área que vai ser escolhida pelo Governo”, adiantou o checo, sublinhando que o valor pode ser aumentado no futuro e que vai ser transferido até ao final do ano.

Para o responsável europeu, além do valor financeiro, esta doação mostra a “confiança da União Europeia nas reformas em Angola” e serve como referência para as instituições financeiras.

Tomas Ulicny lembrou que a União Europeia tem vários projetos na área de cooperação, incluindo transferências bancárias para os grupos mais vulneráveis, no valor de 23 milhões de euros, bem como o projeto FRESAN, que visa aliviar ou mitigar o impacto da seca nas três províncias do sul de Angola (Cunene, Huíla e Namibe), que contempla 65 milhões de euros, além de 22 milhões de euros para a formação, que são áreas prioritárias.

“Saio com a certeza de que atingimos muitas coisas”, congratulou-se Tomas Ulicny, que será agora o novo enviado especial da República Checa para a região do Sahel.

Angola tem 1.109 infetados com a covid-19 e 51 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 673 mil mortos e infetou mais de 17,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Fonte: Lusa