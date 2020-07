México se torna terceiro país do mundo em número de óbitos por coronavírus

O México se tornou nesta quinta-feira (30) o terceiro país do mundo em número de óbitos por COVID-19, ao alcançar a marca de 46.000 vítimas fatais, de acordo com um balanço da AFP elaborado a partir de dados oficiais.

Com este registro, o México, de 128,8 milhões de habitantes, superou o Reino Unido, que até esta quinta somava 45.999 óbitos, segundo o mesmo balanço.

Contudo, a taxa de mortalidade da doença no Reino Unido segue sendo superior, com 677,59 falecimentos para cada milhão de habitantes, contra 351,82 no México.

Os Estados Unidos seguem na liderança do ranking de óbitos mundiais em números absolutos (151.496), seguidos pelo Brasil (90.134).

Nas últimas 24 horas, o México confirmou 639 novas mortes por COVID-19 e 7.730 novas contaminações, elevando o total no país para 416.179.

Fonte: AFP